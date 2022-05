Hrvaški zdravniki so ji svetovali, naj gre domov in počaka, da otrok umre

Noseča je že šest mesecev, potem pa je izvedela, da ima njen otrok agresivni tumor na možganih, ki mu je deformiral glavo. Povedali so ji tudi, da njen otrok najverjetneje ne bo preživel, če preživi, pa bo imel težke mentalne poškodbe. Zdravniki so jo poslali domov, saj so dejali, da nosečnosti ne morejo prekiniti, ker naj bi bilo to po 10. tednu nezakonito. Naj gre domov in počaka, da otrok umre. Bila je v štirih zagrebških bolnišnicah, nihče ji ni pomagal. Odšla je v Slovenijo, kjer so jo sprejeli toplo in ji razložili vse možnosti.