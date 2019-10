Bo Juncker 22. oktobra Hrvaški odprl pot v schengen?

V iskanju odgovorov na to, zakaj se je Juncker odločil že za drugo preložitev (prvotno je bila načrtovana za 2. oktober, nato preložena na 16. oktober, zdaj pa še za teden dni kasneje),Večernji list omenja, da namreč znotraj komisije in na ravni držav članic ter uradnikov komisije še vedno potekajo razprave o tem, ali naj Hrvaška sploh dobi zeleno luč za vstop v schengen. Preložitev datuma sprejetja odločitve pa naj ne bi pomenila, da bi bilo slednje kakorkoli opuščeno.

Kot smo že poročali, je hrvaški premier pričakoval, da bo Hrvaška zeleno luč za schengen dobila že 2. oktobra, a sta temu neuradno nasprotovala slovenska komisarka Violeta Bulc in Frans Timmermans, prvi podpredsednik komisije, ki naj bi bil ključna osebnost za prenos odločitve o Hrvaški v ožji kabinet evropske "vlade".

Evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopoulus je v Luksemburgu v torek povedal, da Hrvaška in komisija "tečeta zadnjo miljo" pri vprašanju izpolnjevanja tehničnih pogojev.

"Dajem vse od sebe, da bi to odločitev sprejeli še pred koncem mojega mandata. Prvič, ker si Hrvaška to zasluži. Drugič, ker je bila to moja osebna obljuba med zaslišanjem pred petimi leti," je izpostavil komisar in dodal, da pričakuje odločitev v prid Hrvaški."Počakajmo, da se to zgodi," je zaključil Avramopoulos.

Premier Andrej Plenković je sicer na svojem zadnjem obisku v Bruslju dejal, da je od Junckerja prejel "zelo jasna zagotovila", da bo komisija do konca mandata sprejela odločitev, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje. Po zeleni luči komisije pa morajo Hrvaško, kot že rečeno, pri vstopu v schengen soglasno podpreti vse države članice.