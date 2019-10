Hrvaški zunanji minister: Nimam občutka, da bi nas Slovenija blokirala

Ponovil je torkovo oceno Evropske komisije, da Hrvaška izpolnjuje vse tehnične pogoje, ki so relevantni za polnopravno članstvo v schengnu. Znova je izpostavil, da mora nadaljevati prizadevanja za čim učinkovitejše upravljanje zunanje meje Evropske unije, posebej z Bosno in Hercegovino. Ob tem bodo tesno sodelovali z EU, je poudaril.

Vstop Hrvaške, Bolgarije in Romunije je danes glede na migracijske in varnostne izzive, s katerimi se sooča EU, še bolj relevanten, je ocenil evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos na skupni tiskovni konferenci s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem. Kot je izpostavil, bo Hrvaška po pridružitvi schengenskemu območju še bolje opremljena za soočanje z omenjenimi izzivi. Hrvaško članstvo v schengnu je v interesu Hrvaške, njenih sosednjih držav in članic EU, je dejal.