Hrvaško neurje s seboj prineslo tudi točo v velikosti golf žogic

Po prvem letošnjem toplotnem valu prejšnji teden je osrednjo Hrvaško v nedeljo pozno popoldne zajelo neurje, padala pa je tudi toča v velikosti žogic za golf, poročajo hrvaški mediji.

Toča je povzročila škodo na kmetijskih območjih in številnih avtomobilih, predvsem v zahodni Slavoniji. Hrvaški mediji so na svojih spletnih straneh objavili vrsto fotografij in amaterskih video posnetkov, na katerih so prebivalci posneli točo v velikosti žogic za golf, orehov in lešnikov. Pihal je tudi močen veter, pri Novi Gradiški pa so zasledili tudi vodno trombo.