Hrvaško sodišče obsodilo izvajalca Thompsonove pesmi

Mario Roso je bil kaznovan za izvedbo te pesmi med 20. obletnico operacije Nevihta v Makarski leta 2015, ker se na začetku vzklika "za dom spremni". Sodišče je ocenilo, da je bil ta pozdrav tudi zgolj v krajši različici"za dom" uradni pozdrav ustaške in fašistične NDH med drugo svetovno vojno, ki temelji na rasizmu in s tem simbolizira sovraštvo do ljudi druge rasne, verske in etnične pripadnosti, poroča hrvaški Jutarnji list.

Na sodišču so pojasnili, da ne glede na to, da je pesem izvedel v njeni izvirni obliki, bi se moral zavedati morebitnega negativnega vpliva izrekanja tega pozdrava in se vzdržati tovrstnega obnašanja.