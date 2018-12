Balkan zajele snežne nevihte, na cestah kaotično

Prebivalce Bosne in Hercegovine so zajele močne snežne padavine. Razmere na cestah so kaotične, v zdrsu avtobusa s ceste pri kraju Nevesinje sta umrla dva človeka, osem je ranjenih. Oblasti prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Pobelilo je tudi Hrvaško, kjer je pihal še močan veter, zato so številni obtičali v snežnih zametih. Tudi tu ljudem svetujejo, naj se, če ni nujno, ne odpravijo na pot.