Hrvaško že drugič letos stresel potres

Marsikoga je tudi v Sloveniji zbudilo tresenje tal, ki je imelo svoj epicenter na Hrvaškem. Naše južne sosede je tako že drugič letos zjutraj prestrašilo močno bobnenje in tresenje tal. Okoli pol sedme ure zjutraj so se tla z magnitudo 5.2 zatresla v Sisku. Območje se je rahlo zatreslo še štirikrat preden je drugi val potresa z magnitudo 5.0 udaril na območju Siska in Petrinje, jugovzhodno od Zagreba. O smrtnih žrtvah ne poročajo, je pa nastalo veliko materialne škode.