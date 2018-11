Hrvate šokiral posnetek vzgojiteljice, ki zmerja otroka

Hrvaško javnost pretresa šokanten posnetek prizora iz enega izmed vrtcev v Dalmaciji. Njegova glavna akterka je vzgojiteljica, ki kriči in zmerja otroka, ki išče igračo. Najprej je moč slišati otrokov glas, ki kliče vzgojiteljico. Temu sledi rafal milo rečeno neprimernih besed, izgovorjenih med dialogom z otrokom. "/.../ Kaj je spet? Nimam igrače, sem ti jo že dela, Boga mu j**** zaradi Bibija, in vsem, zakaj ne greste domov," se je glasil izbruh prostaških besed.

"Dragi starši, na družbenih omrežjih se je včeraj pojavil posnetek iz našega vrtca, ki je šokiral mene, starše in celotno javnost. Kot v. d. ravnateljice te vzgojno-izobraževalne ustanove, ki se do zdaj ni nikoli srečala s podobnim problemom, sem takoj sprejela vse ukrepe v skladu z zakonom. V ponedeljek se bo sestal svet vrtca, ki bo obravnaval predlog, da prekine pogodbo o zaposlitvi z dotično vzgojiteljico. V skladu s sankcijami, ki jih predvideva pravilnik, bo torej zadnjo besedo imel svet vrtca," je poudarila Jelenka Jukić, ravnateljica vrtca in se v svojem ter v imenu vseh zaposlenih staršem in celotni javnosti opravičila za incident.

Župan dogodek obsoja in zahteva poročilo o njem

Na pretresljiv dogodek se je že odzval tudi župan Imotskega Ivan Budalić. "Takoj, ko smo videli ta posnetek, je občina zahtevala poročilo o dogodku s strani ravnateljice vrtca. Vrtec ni mesto za takšne besede in odnos do otrok, še posebej ne s strani vzgojnih delavcev. Takšno ravnanje ni sprejemljivo," je zapisal Budalić. Dodal je, da se po eni strani kot starš zaveda neprimernosti celotne situacije, saj ima do svojega otroka zaščitniški odnos, po drugi strani pa je kot župan odgovoren tudi za druge otroke. "Zato zahtevam uvid v celoten dogodek in odziv vodstva vrtca. Cilj je, da se podobni dogodki ne ponovijo in da so vsi napori, ki jih vlagamo v prihodnost naših otrok, usmerjeni v njihov razvoj in izobraževanje. Kot sem obljubil, da noben otrok v Imotskem ne bo zavrnjen za bivanje v vrtcu, zdaj dajem tudi obljubo, da bo skrb za naše otroke na najvišjem mogočem nivoju ter da nikoli več ne bomo priče takšnim dogodkom, niti v šali," je zapisal župan.