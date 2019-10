Hrvati iz države izgnali državljana BiH, ker je na Facebooku slavil Tita

"Všeč so mi Tito , Mao ( Cetung ), Che ( Guevara ), Castro , in to sem tudi zapisal na Facebooku. In zato zdaj ne bi smel več živeti na Hrvaškem," pravi Rečan, ki bo moral Hrvaško po več kot desetletju bivanja že v roku enega meseca tudi zapustiti.

"Glede na opisano menimo, da lahko njegovi pogledi oziroma stališča, objavljena v javnem prostoru – torej na družbenih omrežjih – povzročijo nasilne reakcije ali motenje javnega reda in miru," je še razbrati iz dokumenta. Državljanu Bosne in Hercegovine, ki je imel začasno prebivališče na Hrvaškem, posledično tako niso podaljšali dovoljenja za bivanje.

"Predstavlja grožnjo državni varnosti in javnemu redu, ker v svojih objavah javno odobrava nasilne, neinstitucionalne oblike upora in spremembo političnega sistema v Republiki Hrvaški, pri čemer pa izpostavlja nekatere zgodovinske osebnosti skrajnih levičarskih stališč, ki so bile zaradi kaznivih dejanj mednarodnega terorizma obsojene na dolgoletno zaporno kazen," se glasi mnenje hrvaške varnostno-obveščevalne agencije (Soe), ki ga je pridobil spletni portal Index.hr.

Soa je v mnenju še zapisala, da Rečan nima vojaške knjižice ali kakšnega drugega dokaza, da je sodeloval v hrvaški osamosvojitveni vojni, kot trdi. Index je medtem pridobil tajni dokument, ki potrjuje, da je bil član hrvaškega obrambnega sveta.

"Oseba opravlja posebne naloge in se ji mora omogočiti nemoteno gibanje in dejavnost. Strogo ohranjajte zaupnost identitete, zagotovite polno sodelovanje, nalog, ki se smatrajo za vojaško skrivnost, pa ne prepustite nikomur drugemu," izhaja iz odredbe, ki je bila izdana 28. aprila 1993.

"To zveni kot dovoljenje za ubijanje. Toda delal sem kot preiskovalec, iskal pogrešane, raziskoval, kdo in za koliko denarja prodaja ujetnike, pa tudi, kam gre nafta in koliko se plača za napad na sovražnikove položaje," pojasnjuje bodoči izgnanec, ki meni, da se ga Hrvaška želi 'znebiti' ravno zaradi informacij, ki jih ima.

"Seveda me ne preganjajo, ker menim, da so na oblasti stari komunisti, ki so škornje zamenjali za salonarje, ali zaradi mojega prepričanja, da živimo v fašizmu, ter da je vsak, ki ni desničar ali nacionalist, rdeč bandit. Morda me želijo izgnati, ker – tako kot skupina Baader-Meinhof – verjamem, da nam kapitalizem nikoli ne bo omogočil uživanja privilegijev bogatih," pravi.

Soa brez komentarja

O razlogih za njegov izgon so novinarji Indexa povprašali tudi hrvaško varnostno-obveščevalno službo.

"Obveščamo vas, da se lahko v skladu s 53. členom Zakona o tujcih tujemu državljanu podaljša začasno bivanje v Republiki Hrvaški, če v skladu z drugimi pogoji istega člena zakona ne ogroža javnega reda, nacionalne varnosti ali javnega zdravja," so sporočili iz hrvaške varnostno-obveščevalne agencije. Sporočili so še, da konkretnih primerov ne komentirajo, da pa – gledano splošno –poveličevanje teorističnih organizacij in njihovih pripadnikov ne glede na njihova ideološka stališča ter odobravanje nasilja predstavljajo nevarnost za javno varnost Republike Hrvaške. Prav tako niso pojasnili, katere organizacije oziroma posameznike konkretno imajo s tem v mislih.