Hrvati na nogah, razburjeni nad višjimi cenami po uvedbi evra

Po uvedbi evra ogorčeni Hrvati na spletu negodujejo zaradi občutno dražje hrane, kave v lokalih, frizerja, parkirnin, pogonskih goriv ... Pregorevajo tudi telefoni hrvaške zveze za varstvo potrošnikov. Jezni hrvaški premier Andrej Plenković je zaradi neupravičenih podražitev in zaokroževanja cen krepko navzgor sklical izredni sestanek s pristojnimi ministri, inšpekcijskimi službami, dacarji in carinsko upravo. Hrvaški minister za gospodarstvo pa je trgovcem zagrozil z uvedbo črne liste in novimi zamrznitvami cen. Poleg vsega tega razburjenja je hrvaška policija izdala še opozorilo pred prevaranti, ki že poskušajo v obtok spraviti ponarejene ali lažne evrske bankovce in kovance.