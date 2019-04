Hrvati stopili skupaj za malo Milo

Vse več staršev, ki želijo svojim bolnim otrokom omogočiti zdravljenje v tujini, se po pomoč zateče k dobrim ljudem. Za deklico Milo tako vsa Hrvaška zbira denar, ki ga družina nujno potrebuje za zdravljenje v ZDA. Tudi Slovenci smo velikokrat stopili skupaj in marsikateri družini vrnili upanje v lepšo prihodnost.

Mala Mila, ki je povezala celotno Hrvaško, naj bi jutri odpotovala v ZDA na zdravljenje, za katero denar zbirajo dobri ljudje. Po poročanju Dnevnik.hr, naj bi do petka zbrali že 1.738.207,89 dolarjev (cca. 1,5 milijona evrov) od potrebnih 2,8 milijona dolarjev (cca. 2,5 milijona evrov), ki ga za zdravljenje v Filadelfiji potrebuje dveletnica. Ali je staršema s pomočjo dobrih ljudi uspelo zbrati celoten znesek, pa bodo sporočili kmalu. Po pričakovanjih naj bi potrebovan znesek dosegli, glede na to, da so sinoči na Hrvaškem potekale številne humanitarne akcije, prav tako pa so številni ljudje svoj prispevek nakazovali čez vikend, kar bo vidno šele danes.

Bolezen FOTO: Shutterstock

Starši deklice Mile so sicer sporočili, da imajo letalske karte že rezervirane, Mila pa bo tako jutri zjutraj s staršema odpotovala v ZDA. Dveletna deklica se bori z akutno mielogeno megakariocitno levkemijo. Gre za podtip maligne krvi ali kostnega mozga. Za to bolezen je značilno nenadno povečanje nezrelih krvnih celic, ki se kopičijo v kostnem mozgu in preprečujejo normalno proizvodnjo zdravih krvnih celic. Deklica je prvič zbolela pred svojim prvim rojstnim dnevom, potem pa je pol leta preživela v bolnišnici. Stanje se ji je izboljšalo, bolezeni ni bilo več, pred mesecem dni pa se je vrnila. Zdaj se Mila odpravlja na zdravljenje v ZDA, denar za zdravljenje pa staršem pomagajo zbirati dobri ljudje. Zdravljenja v tujini namreč veliko stanejo, pomenijo pa upanje za družine in otroke, ki takšno zdravljenje potrebujejo. Pri zbiranju denarja sodeluje tudi Fundacija Nora Šitum, imenovana po deklici, za katero je Hrvaška prvič stopila skupaj v akciji zbiranja denarja za njeno zdravljenje v tujini. Leta 2013 je Hrvaška v samo nekaj dneh zanjo zbrala več kot milijon evrov. Deklica je tako poletela v ZDA, a se je njeno stanje kmalu poslabšalo in je umrla. Njena starša sta tako v njen spomin ustanovila fundacijo, ki pomaga bolnim otrokom zbirati denar za njihovo zdravljenje v tujini.

Medvedek FOTO: Shutterstock