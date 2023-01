Hrvatom sodišče odobrilo varščino

Osem Hrvatov, ki so v Zambiji obtoženi trgovine z otroki, se bo lahko branilo s prostosti. Sodišče v Ndoli je štirim parom, ki so domnevno posvojili otroke iz Konga, odobrilo varščino v višini 930 evrov. Vendar pa morajo štirje hrvaški pari po izpustitvi iz zapora, kjer so že več kot mesec dni, v Zambiji ostati do konca sodnega procesa. Naslednja obravnava bo 23. januarja. Hrvaški minister za delo in socialno politiko je priznal, da dva od štirih parov nista vpisana v register posvojiteljev in da zato nimata vse potrebne dokumentacije ter da glede meddržavnih posvojitev obstajajo pravne luknje.