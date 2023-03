Kako so se na OŠ Nazarje lotili zmanjševanja stroškov za starše?

Ne glede na višino učiteljskih plač naj bi bile slovenske osnovne šole, ki so javne, brezplačne. Starši še kako dobro vedo, da še zdaleč ni tako. Po tem, ko otroku plačajo malico in kosilo, drugi stroški na mesec lahko znesejo tudi od 50 do 70 evrov, kar, ko vse skupaj seštejemo, ni majhen znesek. Čez prst od 500 do 700 evrov na šolsko leto. Položaja staršev se vrsto let dobro zavedajo na Osnovni šoli Nazarje, kjer že 15 let organizirajo koncerte in različne akcije, v katere je vključena celotna krajevna skupnost. Tako zberejo sredstva za okoli 250 učencev, ki gredo tako lahko brezplačno na ekskurzije in šole v naravi.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:04 audio-control-play-line Iz SVETA: Gostja Tjaša Tomažin Raspotnik iz ZPM Moste-Polje 03:06 audio-control-play-line Iz SVETA: Osnovne šole naj bi bile brezplačne icon-chevron-left icon-chevron-right