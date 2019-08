Huda ura tudi nad hrvaško Istro, veter pustil za sabo pravo razdejanje

Po Sloveniji pa so se neurja z močnim vetrom in dežjem pojavila že čez dan. Zajela so predvsem širšo okolico Ljubljane, Dolenjsko in del Štajerske. Slovenijo pa je novi val padavin z zahoda zajel proti večeru.

Po poročanju hrvaških medijev so se danes zvečer uresničile napovedi vremenoslovcev – nekje okoli 19. ure je Istro zajelo močno neurje z vetrom, grmenjem in nevihtami. Zaradi visokih valov je morje prestopile bregove in poplavilo številne ceste in ulice. Po besedah bralcev, ki jih povzema Glas Istre, so na območju Pulja v celoti poplavljene nekatere ulice.