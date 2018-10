Huda lakota v Jemnu, ogroženih okoli 13 milijonov ljudi

V bolnišnicah se tare podhranjenih otrok. Nikjer na svetu ni toliko ljudi, ki bi bili izpostavljeni lakoti. ’’Tukaj sem bila pred dvemi leti in šokantno je priti nazaj in videti, da so se stvari samo poslabšale,’’ je povedala BBC-jeva dopisnica Orla Guerin .

Državna vojna v Jemnu se je začela pred tremi leti, ko so uporniki Houti, s podporo Irana, zasedli večino države, tudi prestolnico Sana. Savdska Arabija, ki jo podpirajo ZDA, Velika Britanija in Francija, pa uporablja zračne napade in blokade v podporo mednarodno priznani vladi. V konfliktu je umrlo že najmanj 10.000 ljudi, na milijone pa se jih je razselilo.

Zdravnica Najla, ki se je šolala v Liverpoolu, je povedala, da bo jemenske otroke rešil le mir.’’Končna rešitev za naš problem je končanje vojne, potem bo vse v redu.’’A upanja, da se bo to zgodilo, nima. Najla se je sicer v času vojne selila že trikrat. In čeprav plače že nekaj let ne prejema, še vedno vsak dan prihaja na delo.

ZN medtem svarijo, da bi lakota v naslednjih treh mesecih lahko ’zadušila’ Jemen, če se vojna ne ustavi. ’’Večina od nas misli, da je s prehodom v 21. stoletje nepredstavljivo, da bi lahko videli tako lakoto, kot smo jo videli v Etiopiji, Zahodni Bengaliji in nekaterih delih Sovjetjske Zveze. To je bilo nesprejemljivo. Večina nas je verjela, da se kaj takega ne more več ponoviti, a resnica je, da se v Jemnu dogaja prav to. Ocenjujemo namreč, da je okoli 12, 13 milijonov nedolžnih civilistov ogroženih, da bodo zaradi lakote umrli,’’ je povedala Lise Grande iz ZN.