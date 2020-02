Huda nesreča jadralnega padalca na Nanosu

Na Nanosu, ki je priljubljen med planinci in jadralnimi padalci, se je v soboto zgodila huda nesreča. 30-letnemu padalcu je sunek vetra zaprl padalo, rezervnega pa mu ni uspelo odpreti. 30-letnik iz okolice Kamnika je na tla padel iz višine 100 metrov. Dogajanje so sicer opazile štiri osebe in so ponesrečencu takoj priskočile na pomoč, a je bil padec tako močan, da si je poškodoval hrbtenico.