Huda prenatrpanost slovenskih zaporov. Kaj je rešitev?

Slovenski zapori so prepolni, v povprečju je v njih zaprtih za tretjino več oseb, kot je prostora. A Slovenija ni izjema, s hudo prenatrpanostjo zaporov se soočajo številne evropske države. V Belgiji so se denimo zdaj odločili, da predčasno na prostost izpustijo okoli 600 zapornikov. "To ni rešitev problema, to je le nujen ukrep, če se želimo izogniti še večjemu kaosu," priznavajo belgijske oblasti. Predčasne svobode so bili deležni tisti jetniki, ki so obsojeni na manj kot 10-letne zaporne kazni in so imeli do konca odslužene kazni le še pol leta ali manj. S podobnim ukrepom so pred 14 dnevi krizo v zaporih skušali ublažiti tudi v Veliki Britaniji, kjer so predčasni izpust omogočili več kot 1700 obsojencem.