Huda turbulenca: stevardeso z vozičkom vrglo v strop

Potniki na letalu bolgarske letalske družbe ALK Airlines, ki je bilo na poti iz Prištine v Basel, so doživeli travmatično izkušnjo, potem ko je letalo naletelo na močno turbulenco.

V trenutku, ko je stevardesa potnikom delila hrano in pijačo, je letalo priletelo v nepričakovano turbulenco. Stevardeso je skupaj z vozičkom vrglo v strop, pijača pa se je razlila po potnikih. Napete trenutke na letalu je s kamero ujela ena izmed potnic. Kot je povedala, so v turbulenco prileteli 30 minut po vzletu, potniki pa so kričali, jokali in molili. Vroča kava in čaj sta se razlila po potnikih, tako da so nekateri utrpeli manjše opekline, med drugim tudi njen mož, ki so ga po pristanku odpeljali v bolnišnico v Baslu. Tam so sprejeli še devet poškodovancev.