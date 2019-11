Huda ura na Obali, pod vodo Piran, Izola in Koper

Poplavljeni stanovanjski objekti, lokali in restavracije, neprevozne ceste na naši Obali. Gladina morja se je zaradi obilnih padavin, juga in vpliva lune dvignila na kar 373 centimetrov, kar je druga najvišja gladina izmerjena od leta 1961. Gasilci so bili ves večer na terenu in občanom delili protipoplavne vreče. Žal pa se je voda dvignila tako hitro, da svoje lastnine vsi niso uspeli zavarovati.