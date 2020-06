Huda ura na Štajerskem: v Središču ob Dravi močno deževje poplavilo 40 hiš

Hudo neurje, ki se je razbesnelo na severovzhodu države, je ponekod za sabo pustilo pravo razdejanje. Meteorne vode so poplavljale cestišča in kleti stanovanjskih hiš na Ormoškem, hudo pa je bilo tudi v Spodnjem Podravju. Voda je zalila tudi Zdravstveni dom v Slovenski Bistrici. Zvečer so bili na delu gasilci tudi v občinah Hajdina, Kidričevo in Sveti Andraž, kjer je poplavilo cestišče in zalilo klet stanovanjske hiše. A najhuje je bilo v Središču ob Dravi, kjer je močno deževje poplavilo 40 hiš.