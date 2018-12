Huda železniška nesreča v Ankari: med mrtvimi tudi voznik hitrega vlaka

Iz urada guvernerja Ankare so sporočili, da je med mrtvimi tudi voznik hitrega vlaka in da so med 46 ranjenimi trije hudo poškodovani.

Deli vlaka so po trčenju odleteli v nadvoz, ki se je delno porušil in padel na dva vagona.

Na posnetkih s prizorišča nesreče je videti prevrnjene vagone, zveriženo pločevino in reševalce, ki iščejo ponesrečence.

Trčil v lokomotivo na istem tiru

Nesreča se je zgodila okoli 6.30 po krajevnem času (4.30 po srednjeevropskem), hitri vlak pa je bil na poti iz Ankare v mesto Konya v osrednji Turčiji. Trčil je v lokomotivo, ki je na istem tiru preverjala tračnice, je povedal guverner turške prestolnice Vasip Sahin.