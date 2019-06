Hude poplave v Srbiji uničujejo domove in mostove, evakuirali 159 ljudi

Močno deževje je v osrednji Srbiji povzročilo poplave, ki so poškodovale mostove, ceste in domove. Oblasti so utrdile bregove večjih rek in razglasile izredne razmere. Nekateri prebivalci so morali zapustiti svoje domove – po besedah Predraga Marića iz civilne zaščite so evakuirali 159 ljudi - poplavilo pa je tudi srednjo šolo in stadion v Dragačevem.

Najhuje je bilo v Kraljevem, kjer je voda zalila številne objekte, v mestu pa so razglasili izredno stanje, ki velja tudi za naselje Knić, del Vrnjačke Banje, kritično pa je tudi v vasi Viča. Kot piše Blic.rs, so morali evakuirati 20 gospodinjstev. V vasi Zakuta je reka Gruža odnesla most.