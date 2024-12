Hudi dobro: sadni trakci iz osrčja Prekmurja

Kaj se zgodi, ko v osrčju Prekmurja združiš lokalne kmete, staro domačijo in osebe, ki kljub svoji invalidnosti dokazujejo, da nič ni prepreka, če le dovolj verjameš vase? Hudo dober izdelek in socialno podjetje, ki premika meje in odpira možnosti tudi najranljivejšim. Kandidata letošnje sezone Štartaj Slovenija, Mojca Makovec Haložan in Mitja Milič, sta se na svojo poslovno pot podala z jasno vizijo. Hotela sta poskrbeti za svojo lokalno skupnost in ustvariti trajnostni izdelek, ki pripomore k čistejši okolici. Z veliko truda, sodelovanja in povezovanja jima je uspelo oboje. Nastala je blagovna znamka HUDO DOBRO, pod katero posamezniki s statusom invalida iz lokalnega sadja in iz presežkov sadja izdelujejo okusne sadne trakce.