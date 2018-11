Hudo neurje na Siciliji vzelo 12 življenj, med mrtvimi tudi leto dni star otrok

Sicilijo je prizadelo hudo neurje, v katerem je umrlo 12 ljudi, eno osebo pa še pogrešajo. Največ žrtev je zahtevala narasla reka blizu Palerma, kjer so potapljači iz poplavljene hiše potegnili devet trupel. Med mrtvimi sta tudi otroka, stara eno leto in tri leta, ter 15-letnik. Še vedno pa je hudo tudi na severu Italije, kjer si je razmere ogledal notranji minister Salvini.

Nesreča se je zgodila v kraju Casteldaccia nedaleč od Palerma, kjer je zaradi obilnega deževja hitro narasla tamkajšnja reka Milicia in poplavila hišo, v kateri sta bili zbrani dve družini – vsega skupaj 12 ljudi. Voda je segala vse do stropa, devetim ljudem ni bilo pomoči. Najstarejši žrtvi sta imeli 65 let, najmlajša pa samo eno leto, poroča italijanska La Stampa.Rešila sta se samo moški in otrok, ki sta šla ravno takrat v trgovino po slaščice, in moški, ki je splezal na drevo ter poklical na pomoč. "Bila sta moje življenje, moje srce ... Ni ju več ..." je skozi solze dejal Giordano,ki je v tragediji izgubil ženo in sina.

Sosedje so uspeli pobegniti Župan Casteldaccie Giovanni Di Giacinto je poudaril, da gre za veliko tragedijo, jutri bo razglasil dan žalovanja. "Sinoči sploh ni obilno deževalo, Milica je majhna reka in še nikoli ni bila nevarna. Sklepam, da je vsa ta voda prišla nekje iz zaledja in presenetila ljudi v hiši. Ta namreč stoji sto ali dvesto metrov stran od rečnega brega oz. od tistega, kar je ostalo od njega," je povedal. Maria Concetta Alfano, ki živi v bližini, je opisala dogajanje te usodne noči. "Bilo je okoli 22.30. Slišala sem pse, ki lajajo. Rekla sem možu, naj gre pogledat, kaj se dogaja. Odprl je vrata in takrat je v hišo vdrla voda. Takoj sva zgrabila 39-letno hčerko, ki je nepokretna, tekli smo v avto in uspelo nam je pobegniti. Ko smo prispeli v Palermo, je mož dobil telefonski klic o tem, kaj se je zgodilo."

Dva mrtva so gasilci našli v avtomobilu, ki ga je v kraju Cammarata v provinci Agrigento odnesla voda, poroča La Repubblica. Dvanajsto smrtno žrtev pa je neurje zahtevalo v kraju Vicari. 44-letniAlessandro Scavone se je peljal s prijateljem v avtomobilu, ko ju je zajela voda. Odneslo ga je iz avtomobila in utonil je. Njegovo truplo so našli gasilci.

Med ljudmi, ki jih pogrešajo, je tako 40-letni zdravnik Giuseppe Liotta iz Palerma. Na cesti Ficuzza-Corleone, ki je zasuta s plazovi, so našli samo njegov avtomobil. Drugi pogrešani je bil 21-letni Salvatore D'Amato, ki pa so ga k sreči našli živega. Še vedno hudo tudi na severu Italije Neurja z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki po vsej Italiji pustošijo že teden dni, so sicer zahtevala skupno že najmanj 27 smrtnih žrtev, povzročila pa so tudi veliko gmotno škodo.

Polomljena drevesa blizu Belluna. FOTO: AP

Med nevihto na otoku San Pietro pri Sardiniji je strela ubila nemško turistko. Po poročanju italijanskih medijev je bila ženska skupaj z možem in sinom na izletu, ko jih je ujela nevihta. Preden se jim je uspelo vrniti do avtomobila, je vanjo udarila strela, pri čemer jo je vrglo več metrov v zrak. Med najhuje prizadetimi je dežela Veneto na severu Italije. Angelo Borelli iz tamkajšnje civilne zaščite je razmere v pokrajini Belluno opisal kot apokaliptične. Gasilci so samo tam izvedli več 2600 intervencij. Številni kraji so bili brez elektrike in vode, več vasi je bilo odrezanih od sveta. Razmere si je danes s helikopterja ogledal tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini.

