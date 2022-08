Hudo neurje v tujini terjalo smrtne žrtve, veter na Korziki dosegel kar 224 km na uro

Hudo neurje, ki je v četrtek doseglo tudi Slovenijo, je sicer najprej zajelo Korziko. Tam je bil veter najmočnejši, pihalo je tudi do 224 kilometrov na uro, v nekaj urah pa je padlo toliko dežja kot prej v več mesecih skupaj. Potem se je nevihtna linija pomaknila na sever Italije, Toskano, Benetke, na poti je moč vetra sicer upadala, a še vedno je pihalo več kot 100 kilometrov na uro. Niso pa mu ubežali niti v Avstriji, kjer je, tako kot na Korziki in v Italiji, terjal tudi smrtne žrtve. Zaradi posledic neurja je življenje izgubilo najmanj 13 ljudi, med njimi trije otroci. Za večino so bila usodna padla drevesa.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:40 audio-control-play-line Iz SVETA: Zaradi neurja tudi smrtne žrtve 03:30 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor z Rokom Nosanom, vremenskim prognostikom icon-chevron-left icon-chevron-right