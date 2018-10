Hudo neurje zajelo Wales, močan veter obrnil celo slap

Neurje Callum je v Združeno kraljestvo prineslo najhujše poplave zadnjih 30 let. Najhuje je prizadelo Wales, kjer so reke prestopile bregove, številni domovi so poplavljeni. Pobesnelo vreme je terjalo najmanj dve življenji. V Walesu je umrl moški, ki ga je zasul plaz, v Angliji pa je moškega odplavilo morje.

Na Walesu so zaznali najmočnejše sunke vetra v zadnjih tridesetih letih, veter je pihal s hitrostjo skoraj 100 km/h. Na Škotskem je veter divjal s takšno močjo, da je slapove na otoku Sky 'odpihnil v nasprotno smer'. Veter je namreč pihal tako močno, da je preprečil, da bi voda padla na tla. Zaradi močnega vetra in rekordne količine padavin so oblasti v Walesu prebivalcem naročile, naj ne zapuščajo domov, ena od vasi na območju, kjer divja Callum, pa je pripravljena na evakuacijo, poroča BBC. V Carmarthensiru je zaradi plazu umrl moški. Neurje je najhuje prizadelo Carmarthenshire, Powys in Ceredigion. Poplave v kraju Pontargothi so s seboj odnesle 100 ovac. V Monmouthshiru pa so rešili konja, ki ga je seboj odnesla reka Usk. Meteorologi pred poplavami opozarjajo tudi na Škotskem, kjer je več kot 2.000 gospodinjstev že ostalo brez elektrike.