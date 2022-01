Birokracija odganja strokovnjake iz tujine: zdravnica ni mogla registrirati niti avtomobila

Milojka Župljanin je delovno mesto zasedla pred enim letom in tremi meseci. Skrbi za okoli 1550 pacientov. Zaradi dolgoletnih težav s kadrom in pomanjkanjem zdravnikov se je direktorica Zdravstvenega doma Kranj osebno angažirala, da je pripeljala tri zdravnice iz tujine, vse tri iz držav nekdanje Jugoslavije. "Šlo je za osebni pristop, kajti vse agencije so za nas predrage, ker sredstev za iskanje takšnih kadrov nimamo in jih tudi težko upravičimo," pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Kranj, Lili Žura. Zato je šla sama leta 2017 v Beograd in se tam osebno pogovarjala z morebitnimi kandidati. "Takrat se je administrativni postopek šele začel, potem pa je trajal približno do leta 2020, ko so z ministrstva za zdravje vse tri dobile informacije glede administrativnih zavor oziroma obveznosti, ki jih imajo imajo do nas," še dodaja.

A tudi tu se administrativni postopek ne konča. Vsako leto morajo zdravnice podaljševati vizo za bivanje, postopek na upravni enoti pa je trajal kar pet mesecev. Milojka Župljanin, zdravnica iz Bosne in Hercegovine, nam pove: "Če bi morala sama reševati vse te zadeve, verjetno še vedno ne bi prišla. Vlogo za podaljšanje vize za bivanje sem oddala konec julija, pred enim mesecem sem dobila zadevo rešeno. Moj mož je še ni dobil in jo bo dobil jutri, torej čaka na podaljšanje vize pet mesecev. Če bi hotel delati v Sloveniji, ne bi mogel."

Dosti njenih kolegov se zato vrne, saj nočejo razbite družine. Njena kolegica pa je obupovala, ker ni mogla registrirati avtomobila, saj je čakala na podaljšanje vize. "Vse zdravnice so v postopku oziroma med bivanjem pri nas obupale nad vsem skupaj, tako da sem morala vsako posebej prepričati, naj ostane pri nas," še dodaja Župljaninova.

Zdaj so tri zdravnice na pobudo direktorice oddale vlogo za izredno naturalizacijo oziroma pridobitev državljanstva, kar je tako, kot bi se poročil z nekom, ker se želiš družiti z njim. Hkrati se morajo odpovedati svojemu državljanstvu. Na upravni enoti so po telefonu zatrdili, da vse rešujejo kar se da hitro, a tudi na ministrstvu za zdravje so vloge reševali po pet mesecev.