Hudo prometno nesrečo na hrvaški avtocesti povzročil 22-letni Splitčan

Zaradi hudih poškodb je motorist umrl na kraju nesreče, 13 oseb pa se je lažje poškodovalo, in sicer sedem moških, štiri ženske in dva otroka.

"Bilo je grozno. Deževalo je, pričela je padati toča. Motoristi so se ustavljali na odstavnem pasu. Prvi avtomobil je zadel v odbijač, ostali pa nato v druga vozila in motorje," je za 24sata včeraj dejal eden od očividcev nesreče. Kraj nesreče si je ogledala tudi namestnica občinskega državnega odvetnika v GospićuMaša Jurjević.

Avtocesta je bila med priključkoma Maslenica in Sveti Rok več ur zaprta, in sicer vse do pol tretje ure zjutraj. Vozila so bila preusmerjena na vzporedno državno cesto proti Gračacu, tako imenovano Ličko magistralo.