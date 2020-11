Humanitarne organizacije: Bojimo se, da bo zdravstveni sledila še huda socialna kriza

Kot ugotavljajo humanitarci je število pomoči potrebnih močno naraslo. Samo v Mariboru so se številke dvignile za približno 10 do 15 odstotkov. Na Rdečem križu opažajo, da prihajajo tudi ljudje, ki jih med čakajočimi na prehrambene pakete doslej še niso srečevali in ugotavljajo, da najhuje najbrž šele prihaja. To bo predvsem takrat, ko se bo ljudem, ki so izgubili delo, izteklo denarno nadomestilo na Zavodu za zaposlovanje.

Kako pa je pravzaprav zdaj, ko veljajo povsod strogi ukrepi, sploh možno priti do prehrambenega paketa? Javne socialne kuhinje, ki mnogim predstavljajo edini topli obrok so odprte, ne pa več tudi jedilnice. "Ljudje pridejo s posodico, kuharce Doma pod gorco jim jih napolnijo z obroki, hrano nato odnesejo domov, kjer obrok tudi zaužijejo,"razloži Simon Žvajkar vodja programa socialne kuhinje iz CSD Maribor. Tako vsak dan razdelijo okoli 530 obrokov, med katerimi je tretjina namenjena upokojencem z najnižjimi pokojninami, dve tretjini pa socialnim upravičencem. Žvajkar še poudari, da je še "približno 50 takih, ki niso imeli dokazil, ampak jim vseeno damo obrok, da ljudje niso lačni" in jih usmerijo k pristojnim institucijam, da si uredijo denarno socialno pomoč. Število upravičencev do socialne pomoči je že naraslo, za 10 do 15 odstotkov, več je tudi prosilcev za pakete s prehrambenimi izdelki. V izogib dolgim kolonam, kjer varnostne razdalje ne bi bilo možno zagotoviti, pa zdaj pakete delijo po vnaprej dogovorjenih terminih. Med novimi prosilci pa je veliko takih, ki pomoči niso še nikoli koristili. V večini gre za delovno aktivne osebe ugotavljajo na Rdečem križu (RK). Metod Dolinšek iz mariborskega RK spomni tudi na tiste, ki jim je delo trenutno onemogočeno: "Recimo dogodki, srečanja, glasbeni dogodki. Ti vsi so za sabo potegnili oziroma vključujejo cel kup delavcev, ki so si s tem služili svoj vsakdanji kruh, sedaj pa jim je v tem letu delo praktično onemogočeno." V nadškofijski Karitas Maribor po pričevanjih ljudi zaznavajo tudi, da ni možnosti za priložnostna dela. Zdaj se pričakuje še val tistih, ki so bili zaposleni v gostinstvu. Da najhuje šele prihaja, se bojijo tudi na Centru za socialno delo. Čez nekaj mesecev, ko se bo mnogim, ki so ostali brez dela, izteklo denarno nadomestilo iz Zavoda za zaposlovanje. A zato smo tu, da pomagamo, pravijo, ker pa so letos tudi sami ostali brez humanitarnih dogodkov in brez letovanj, kjer se je zbralo kar nekaj denarja, zdaj tudi sami prosijo za pomoč. "Tako, da se na tem mestu obračamo na vse ljudi dobre volje, da priskočijo na pomoč, v kolikor lahko, seveda pa, da vsi ostanemo zdravi, pa je najbolj pomembno."