Humanitarne organizacije opozarjajo: Kanarski otoki postajajo drugi Lezbos

Na zunanjih mejah Evropske unije se je število nezakonitih prehodov od lani povečalo kar za tretjino, je sporočila Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex. Od januarja so jih namreč zabeležili več kot 36 tisoč. Lani so na zmanjšano število prehodov vplivale omejitve, povezane s pandemijo covida-19, letos pa prebežniki ubirajo tudi druge poti. Večina migrantov poskuša v Evropo še vedno priti po zahodni balkanski poti in po Sredozemskem morju, nekateri pa za pot v boljše življenje izberejo Kanarske otoke. Organizacije za človekove pravice opozarjajo na izredno slabe razmere, v katerih živijo in potujejo migranti. Tudi preko Slovenije.

