'Izgubljamo bitko s časom. Ljudje že več dni čakajo na pomoč'

Prednost imajo otroci, nosečnice in poškodovani

"Na tisoče ljudi je ujetih na strehah hiš in drevesih," je dejala Caroline Haga , predstavnica Mednarodne federacije Rdeči križ. "Izgubljamo bitko s časom. Ljudje že več dni čakajo na našo pomoč," je še povedala.

Pripravljeni so bili na ciklon, ne pa na poplave, ki so sledile.

"Veliko vasi je bilo popolnoma izbrisanih. Ženske in otroci so se v želji za preživetje oklepali vej dreves," je za BBCrazmere opisal eden od reševalcev. Dodal je, da reševalne ekipe delajo vse, kar je v njihovih močeh, da bi rešile ujete na opustošenih območjih in pomagale prizadetim.

"Na žalost naenkrat ne moremo rešiti vseh ljudi, zato imajo pri reševanju prednost otroci, nosečnice in poškodovane osebe," je povedala Hagova. Človekoljubne organizacije pravijo, da so bile pripravljene na udar ciklona, vendar niso pričakovale tako obsežnih poplav, ki so mu sledile.

Panika narašča

Le nekaj kilometrov zunaj centra za pomoč narašča panika, saj postajajo prebivalci Beire vse bolj zaskrbljeni. Čeprav pomoč prihaja, je ta premajhna in prepočasna. "Ničesar nimam, vse sem izgubila. Nimamo hrane, odej ... Resnično potrebujemo pomoč," je dejala ena od prebivalk vasi Manhava.

Ciklon Idai je med drugim povzročil zemeljski plaz in močan veter, ki je pihal tudi do 177 km/h. Največje težave pa trenutno povzročajo obsežne poplave in prekinjene cestne povezave, zaradi česar prihaja pomoč tako počasi.