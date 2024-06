Hunter Biden spoznan za krivega zaradi laži ob nakupu pištole

Nova zgodovinska razsodba v ZDA. Porota v ameriški zvezni državi Delaware je sina ameriškega predsednika Hunterja Bidna spoznala za krivega v vseh treh točkah obtožnice. Tožilstvo mu je očitalo, da je leta 2018 ob nakupu pištole lagal o svoji odvisnosti od drog in zdaj mu grozi do 25 let zapora. Po tem, ko je bil na sodišču prvič v zgodovini za krivega spoznan nekdanji ameriški predsednik, je Hunter postal prvi otrok kakega predsednika ZDA na položaju, ki so ga obsodili.