'Hvala bogu, da to ni bil drugi 11. september'

Oblasti so po zrušenju takoj evakuirale prebivalce in obiskovalce sosednjih stavb. Za dodatno nevarnost je poleg zrušene stavbe poskrbel še nestabilen, 82 metrov visok žerjav, ki se je še naprej vzpenjal nad gradbiščem. Zaradi nevarnih razmer so oblasti, ko se je znočilo, tudi ustavile iskanje pogrešane osebe. So pa na kraju ostali delavci gradbenega podjetja, ki naj bi poskusili vsaj delno podpreti stavbo, kar bi omogočilo nadaljevanje iskanja.

Zrušenje je šokiralo prebivalce območja. "Slišati je bilo kot strmoglavljenje letala,"je novinarjem dejala Sue Hurley, ki je bivala v bližnjem hotelu. Ni bila edina, ki je ob dramatičnih prizorih najprej pomislila na teroristični napad in na tragedijo 11. septembra leta 2001.

Lokalna televizija WWL-TV je nato prva objavila posnetke stavbe, ovite v prah, iz katere se vzpenjajo zverižene kovinske palice, kosi gradbene mehanizacije, višja nadstropja stavbe pa so se sesula sama vase. Z območja so tekli prestrašeni ljudje, razlegali so se kriki.

"Hvala bogu, da to drugi 11. september," je bila prva misel Michaela Arbeiterja, ko je po minutah panike ugotovil, kaj se je zares zgodilo. Nemški turist je medijem povedal, da je bil ravno pod tušem, ko so se zatresla tla pod njegovimi nogami – tudi on je bival v enem od bližnjih hotelov.

Citadel Builders LLC, podjetje, ki je gradilo hotel, je sporočilo, da je bilo v času zrušenja na gradbišču več kot 100 njihovih delavcev. Družba je izrazila sožalje družinam umrlih in ranjenih, o samem zrušenju pa večinoma molčijo.