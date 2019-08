14-letnico in petletnika s Hvara bodo premestili v bolnišnico v Rim

14-letnica se je sicer že prebudila iz kome in komunicira z okolico, z oddelka za intenzivno nego pa so jo premestili na oddelek, kjer se zdravi njena mama. Petletnik pa se medtem še ni prebudil iz kome: "Deklica je dobro in komunicira, deček pa žal ni dobro, ni še prišel k zavesti. Upamo, da bo tudi on okreval," je za Večernjidejal Bruno Mancuso , prav tako eden izmed italijanskih turistov, ki se je na barki zastrupil z ogljikovim monoksidom. Z ženo se je konec tedna že vrnil v Italijo. Medtem pa je v Split za podporo petletniku prišla najstarejša Vincijeva hčer iz prvega zakona. 26-letnica pripravlja tudi vse potrebno za prevoz očetovih posmrtnih ostankov v Italijo.

Medtem lastnik in kapitan ladje, ki so ju prijeli zaradi suma, da sta odgovorna za tragedijo na Hvaru, ostajata na svobodi in vztrajata, da se ne počutita odgovorna, saj sta poškodovanim takoj nudila prvo pomoč. Spomnimo, da sta na ladjo vgradila agregat znamke ford, model FG-9250e, ki ni namenjen uporabi na plovilih in v zaprtih prostorih, ampak je namenjen za odprte prostore. Agregat sta kupila v Fordovi prodajalni, zanj pa sta odštela približno 675 evrov, medtem ko agregati, ki so primerni za plovila, stanejo najmanj 10.000 evrov.