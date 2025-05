Iberski polotok v temi: razlogi za izpad elektrike še neznani

Največji mrk je na Iberskem polotoku brez elektrike pustil več kot 60 milijonov ljudi, tudi precej Slovencev, ki so se ravno v času prvomajskih počitnic tja odpravili na dopuste. V Španiji in na Portugalskem so ob pomoči energetskih podjetij iz Francije in Maroka uspeli spet vzpostaviti električno energijo, še vedno pa prihaja do motenj v prometu. Možnost kibernetskega napada so izključili. Vzroke še preiskujejo.