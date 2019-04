ICC ne bo preiskoval morebitnih vojnih zločinov ameriških vojakov v Afganistanu

Mednarodno kazensko sodišče naposled ne bo preiskovalo morebitnih vojnih zločinov v Afganistanu, v katerih naj bi sodelovali tudi ameriški vojaki. Sodniki so namreč zavrnili zahtevo po preiskavi glavne tožilke Fatou Bensoude, saj so sklenili, da preiskava na tej stopnji ne bi služila interesom pravice. Ameriški predsednik Donald Trump je to označil za zmago vladavine prava.

Spomnimo, poročali smo že, da so Združene države Amerike preklicale vizum glavni tožilki Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu (ICC), Fatou Bensoudi, ker je predlagala preiskavo o morebitnih vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti v Afganistanu. Takrat je državni sekretar ZDA Mike Pompeo opozoril, da bodo preklicali vizum vsakemu članu ICC, ki bo sodeloval pri preiskavi. Takrat so iz iz urada Bensoudove sporočili, da bodo nadaljevali preiskavo brez strahu pred posledicami. Poročilo ICC-ja iz leta 2016 je omenjalo, da imajo razumljivo podlago, da verjamejo, da je ameriška vojska mučila ljudi v skrivnih bazah pod vodstvom CIE. Sedaj so sodniki ICC-ja presodili, da bi trenutne okoliščine v Afganistanu zelo omejevale možnost uspešne preiskave in pregona. Strinjajo se, da sta pogoja pristojnosti in dopustnosti izpolnjena, a izpostavljajo, da ima sodišče omejen proračun, ki ga je treba usmeriti v dejavnosti, ki imajo višje možnosti uspeha.

Donald Trump je odločitev ICC-ja označil za zmago vladavine prava. FOTO: AP

Kot razloge za zavrnitev so sodniki navedli tudi dolžino časa, ki je minila od predhodne preiskave leta 2006 in spreminjajoče se politično okolje v Afganistanu. Poudarili so tudi, da bi se že tako pomanjkljivo politično sodelovanje držav s tožilko v primeru preiskave še poslabšalo. "To je velika mednarodna zmaga, in to ne samo za te domoljube, ampak za vladavino prava," je v odzivu poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Ponovil je trditve, da široke pristojnosti pregona, ki jih ima ICC, ogrožajo suverenost ZDA. Napovedal je tudi odločen odgovor na kakršenkoli poskus pregona Američanov, Izraelcev ali drugih zaveznikov. Kaj je ICC? ICC je Mednarodno kazensko sodišče, ki preiskuje in kaznuje ljudi, odgovorne za genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu. Posreduje, ko državne oblasti ne morejo ali nočejo preganjati posameznikov.

ZDA so ob oznanitvi možnosti preiskave v dejanja afganistanskih vojakov preklicale vizo glavni tožilki ICC. FOTO: AP