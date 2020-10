Ignac Janžekovič je postal 'novodobni graščak'

Slovenija je prepredena z gradovi, dvorci in trdnjavami. Kraljev in princes sicer nimamo, imamo pa graščake. O grajskem življenju je že kot otrok sanjal tudi Ignac Janžekovič in sanje uresničil z nakupom razpadajočega dvorca Ristovec v ptujskem predmestju. A 'novodobni graščak' pravi, da je pravljična podoba o graščakih resnično le pravljica. Ker želi dvorcu vrniti staro slavo in ker vidi lepoto tam, kjer je nihče drug ne, dela vsak dan tudi po 20 ur.