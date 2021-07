Igorja Bavčarja čaka še eno sojenje

Igorja Bavčarja, nekdanjega vodilnega v Istrabenzu, ki je še vedno na polodprtem oddelku zapora, čaka še eno sojenje. Tokrat v družbi deseterice, tožilstvo pa jim očita več kaznivih dejanj, od utaje davkov, zlorab položaja in pomoči pri tem ter pranja denarja. Kazniva dejanja so bila storjena v letih 2007 do 2009. Obtožnica ima dva dela, v prvem sta osrednji figuri brata Uroš Kepic in Igor Pirih, očitek se nanaša na sklepanje opcijskih pogodb z namenom izogibanja davkov, v drugem pa Ivan Vizjak, nekdanji direktor Pom Investa, Igor Bavčar in ostali. Bavčar bi se moral izreči o krivdi, a ga na sodišče ni bilo.

