Igor Bavčar na obisku pri prvem možu Fursa, Ivanu Simiču

Ne vidimo velikokrat, da se na Finančni upravi republike Slovenije zglasijo zaporniki. Še manj običajno je, da se pri direktorju Fursa zglasijo zaporniki, ki so hkrati davčni dolžniki. A tu ne govorimo o davčnem dolgu v višini nekaj tisočakov, ampak o neverjetnih 1,6 milijona evrov, ki jih državi dolguje najbolj znani nekdanji slovenski politik in nekdaj prvi mož Istrabenza, Igor Bavčar. Pred časom smo ga, medtem ko bi moral v zapor, videli igrati košarko, trenutno pa prestaja zaporno kazen na polodprtem oddelku zapora in vmes hodi v službo – svetuje namreč direktorju proizvajalca pijač Dana. Zakaj se je lahko zapornik in davčni dolžnik Bavčar osebno zglasil pri prvem možu Fursa, Ivanu Simiču?

