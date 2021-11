Igor Samobor odstopil leto in pol pred iztekom mandata

"Ne odstopam zaradi osebnih razlogov," to redko slišimo v naši državi, kljub množici odstopov z vodilnih funkcij, kjer je skoraj vedno politično ozadje. Ravnatelj ljubljanske Drame, Igor Samobor, je leto in pol pred iztekom svojega mandata sinoči nepričakovano odstopil. In razlog? Kup nerazumljivih zamud pri načrtovani obnovi gledališča, kjer naj bi se po besedah Samoborja vse ustavilo s prihodom ministra Vaska Simonitija.