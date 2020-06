Zorčič: 'Dve proslavi nista pot, ki Sloveniji rišeta dobro prihodnost'

Središče prestolnice je že od dopoldneva v zaščitnih ograjah, saj bo Kongresnem trgu potekala osrednja državna slovesnost ob jutrišnjem dnevu državnosti, a napetosti je precej, kajti le streljaj stran - na Prešernovem trgu, poteka še ena, alternativna proslava, na kateri se bodo zbrali predvsem tisti, ki ob petkih že nekaj časa protestirajo proti vladi Janeza Janše. Dejstvo, da imamo še enkrat več ob prazniku samostojne in neodvisne Slovenije spet dve proslavi, pove, da enotnosti še dolgo ne bo. Proslavo pa bosta poleg Marjana Šarca in Luke Mesca bojkotirala tudi Zmago Jelinčič in Alenka Bratušek.