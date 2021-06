Zorčič ni sklical seje o ustavnosti programa Levice

Zakonodajno-pravna služba je izdala negativno mnenje o tem, da bi poslanci razpravljali o ustavnosti programa Levice. SDS in NSi sta namreč zahtevali sklic seje, na kateri bi sprejeli tudi priporočilo vladi in drugim organom, da bi nad delovanjem Levice opravljali okrepljen nadzor, ker da ta ogroža temelje ustave. A ker je za to pristojno le ustavno sodišče, predsednik parlamenta Igor Zorčič seje ni sklical, v koaliciji pa to vidijo kot poskus utišanja.

