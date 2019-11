Po drugi svetovni vojni je bila Nemčija razdeljena na vzhodni in zahodni blok, zid, ki jo je razmejeval, pa je tekel tudi skozi Berlin. Berlinski zid je padel 9. novembra 1989. To so bili zgodovinski trenutki, ki so za vedno spremenili svet. 30 let kasneje po Berlinu potekajo številne slovesnosti v opomin in spomin, da takšen zid ne bi smel več obstajati.