Igralec in režiser Boris Kobal obsojen na pogojno zaporno kazen

Sodišče je igralcu in režiserju Borisu Kobalu izreklo leto in tri mesece pogojne zaporne kazni zaradi plagiatorstva in goljufije. Že pred časom je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, da je na natečaj za izvirno slovensko komedijo prijavil svoj prevod italijanskega dela La prova generale. Pod njega se je podpisal kot avtor in tako ogoljufal Slovensko ljudsko gledališče Celje, kar je tokrat priznal še sodnici.