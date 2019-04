Igralka: Globoko obžalujem in se sramujem tega, kar sem naredila

14 obtožencev v zadevi podkupovanja in prevar pri vpisih na elitne ameriške univerze naj bi priznalo krivdo, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na sodne dokumente. Med njimi je tudi igralka Felicity Huffman, ki naj bi neki fundaciji plačala 15.000 dolarjev (približno 13.000 evrov) za to, da so priredili rezultate njene hčerke, s tem pa ji je slavna mati omogočila vpis na željeno univerzo.

"Kriva sem obtožbe, ki jo je proti meni vložilo ameriško državno tožilstvo. Povsem sprejmem svojo krivdo in globoko obžalujem in se sramujem tega, kar sem naredila,"naj bi po navedbah CBS News dejala Huffmanova. V izjavi naj bi še dodala, da sprejema vso odgovornost za svoja dejanja in morebitne posledice, ki bodo sledile.

Gre za enega največjih škandalov glede goljufanja pri vpisih na univerze v ZDA.

Univerza Stanford pa je danes izključila študentko, ki je v prijavi lagala o svojih jadralskih veščinah. Z univerze so sporočili, da so ugotovili, da je bil del dokumentov, ki jih je priložila ob vpisu, ponarejenih. Študentka je bila sicer sprejeta brez priporočila nekdanjega jadralnega trenerja na Stanfordu Johna Vandemoerja, ki je priznal, da je prejemal podkupnine za to, da je pomagal bodočim študentom, da so prišli na elitno univerzo. Dejali so, da je njegov jadralni program prejel donacijo v višini 500.000 dolarjev (približno 444.000 evrov) le nekaj mesecev preden je bila študentka sprejeta na univerzo.