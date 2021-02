Igralka Mia Skrbinac spregovorila o spolnem nadlegovanju in izkoriščanju

V zadnjih dveh mesecih je anketa, ki jo je izpolnilo okoli 1500 študentov, razkrila, da je v akademskem prostoru spolno nadlegovanje in izkoriščanje še kako prisotno. Za oddajo Tednik je o tem spregovorila igralka Mia Skrbinac. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ji je izrekla podporo. Javno so takšna dejanja obsodila tudi znana slovenska igralska imena. Gre za postopno izgubo dostojanstva, samospoštovanja in lastne vrednosti, pravi. O tem zdaj govori javno, ker noče, da bi se to dogajalo še naprej.

