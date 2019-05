Igralka ženske poziva k 'seks stavki'

Na milijone Američank se sooča z različnimi poskusi republikancev, da bi omejili ustavno zagotovljeno pravico do prekinitve nosečnosti.

Ob ploskanju strankarskih kolegov je nazadnje republikanski guverner Brian Kemp v Georgii podpisal tako imenovani zakon srčnega utripa. "Obvarovati moramo življenje na vseh stopnjah. Spomniti se moramo, da težimo k skupnemu dobremu," je dejal ob podpisu.

Za mnoge na desnici to pomeni boj proti pravici do splava. V Geogii bi namreč ženskam prepovedali, da prekinejo nosečnost takoj, ko je mogoče zaznati srčni utrip zarodka. To je lahko že šest tednov po spočetju, ko mnoge še ne vedo, da so noseče.

"S tem zakonom poskušajo zelo jasno doseči to, da ženske sploh ne bi imele več dostopa do splava," opozarja Jen Jordan, senatorka v Georgii. Razpravo so spremljali ostri protesti ženskih skupin, po podpisu pa tudi zelo jasna obljuba Staci Fox iz organizacije Načrtovano starševstvo: "Imam eno samo sporočilo za guvernerja Kempa. Gospod, vidimo se na sodišču."

Poziv k 'seks stavki'

A ne le to. Posledice omejevanja ženskih pravic bodo morda tudi gospodarske. Georgia je nekakšen rezervni Hollywood s cvetočo filmsko industrijo, tam so posnete nekatere največje uspešnice. Zdaj filmski studiji in zvezdniki grozijo z bojkotom in umikom.