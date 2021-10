IJS: Najpogosteje odkrite psihoaktivne snovi v izobraževalnih ustanovah so konoplja, nikotin in alkohol

Da droge zelo slabo vplivajo na slehernega posameznika, sploh pa na razvoj mladostnikov, vemo. In da vedno mlajši Slovenci posegajo po prepovedanih kot tudi prosto dostopnih drogah, tudi ni več nobena skrivnost. Nova raziskava Inštituta Jožefa Štefana, kjer so analizirali odpadne vode v osnovnih, srednjih in višjih šolah, pa je ugotovila prisotnost različnih drog. V osnovnih šolah so odkrili celo trde droge. Katere droge so bile najpogosteje odkrite v odpadnih vodah izobraževalnih ustanov in kako droge vplivajo na mlade?