Imajo grožnje z bombami v Črni gori politično ozadje?

V Črni gori so zjutraj šolski zvonci namesto začetek pouka naznanili splošen preplah. Več šol po državi je namreč prejelo grožnje z bombo, črnogorsko ministrstvo za izobraževanje pa je zato prekinilo pouk po vsej državi. Učence so nemudoma evakuirali in poslali domov. Vse razpoložljive policijske sile v državi, ki že ves dan preiskujejo šolska poslopja, do zdaj še niso našle eksploziva. Šole je neznan pošiljatelj o podtaknjenih bombah obvestil po elektronski pošti. Bi pa lahko šlo za politično ozadje; sestati bi se namreč moral parlament in razpravljati o oblikovanju nove, prozahodne vlade. To pa jezi prosrbske stranke, ki so bile del vlade, ki ji je parlament februarja izglasoval nezaupnico.