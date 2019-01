Ameriški predsednik Donald Trump je ob obisku južne meje v Teksasu ponovno zagrozil, da bo razglasil izredne razmere, če mu kongres ne bo odobril okoli 4,9 milijarde evrov za gradnjo zidu ob meji. "Imam vso pravico, da razglasim izredne razmere," je poudaril Trump in ob tem odločno zavrnil predlog republikancev za obnovo financiranja vlade.

Donald Trump je obiskal obmejno območje pri mestu McAllen v Teksasu, kjer se je fotografiral z republikanskima senatorjema Tedom Cruzom in Johnom Cornynom ter varnostniki in vojaki ob meji, ki so mu pokazali mamila, orožje ter denar zaplenjen kriminalcem pri poskusu prehoda meje. S sabo je vzel tudi ljudi, katerih svojce so ubili nezakoniti priseljenci.

Trump je ponovno zagrozil z razglasitvijo izrednih razmer. FOTO: AP

Ponovno je zagrozil, da bo razglasil izredne razmere in pri gradnji zidu zaposlil vojsko, denar pa pobral iz obrambnega proračuna, če ga ne dobi po normalni poti od kongresa. Nad to idejo niso navdušeni niti republikanci, še najmanj pa Pentagon in vojaki. Demokrati ga bodo tožili in spor bodo morda potem končala sodišča, kar bi znalo trajati dlje časa. Trump načrtuje dolg spor, saj je odpovedal udeležbo na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu 22. januarja. Predsednik ZDA se je 22. decembra odločil, da ne bo podaljšal financiranja četrtine agencij lastne vlade, dokler ne dobi 5,7 milijarde dolarjev (okoli 4,9 milijarde evrov) za zid ob meji. V Teksasu je sicer govoril o "neke vrste ovirah" in ne več o betonskem zidu kot med kampanjo, ko je še trdil, da bo za zid plačala Mehika.

Donald Trump je obiskal obmejno območje pri mestu McAllen v Teksasu, kjer se je fotografiral z republikanskima senatorjema Tedom Cruzom in Johnom Cornynom. FOTO: AP

Prebivalci obmejnih območij napovedujejo tožbe Trump razglaša, da je na južni meji velika humanitarna kriza in kriza nacionalne varnosti, čeprav nezakoniti prestopi meje padajo zadnjih 20 let, mamila se tihotapijo preko mejnih prehodov in pristanišč, osumljene teroriste zaustavljajo na letališčih, večina nezakonitih priseljencev v ZDA pa je tam zaradi tega, ker so prekoračili rok veljavnosti vize po zakonitem vstopu v državo. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je v četrtek dejala, da Trump s cirkusom na meji odvrača pozornost od svojih drugih težav, skupaj z demokrati pa predsednika prikazuje kot ihtavega otročaja. Trumpovega zidu na meji ne podpirajo tudi prebivalci obmejnih območij v vseh državah ob Mehiki, ki napovedujejo tožbe v primeru poskusa odvzema zemljišč, niti njihovi izvoljeni predstavniki v kongresu, razen Cruza in senatorke iz Arizone Marthe McSally. Celo Cornyn je v ponedeljek na ameriški televiziji Fox News dejal, da zamisel o zidu odvrača številne ljudi. Zvezni kongresnik iz okrožja, kamor spada tudi McAllen Vicente Gonzalez, je Trumpa, pozval naj se malce sprehodi naokrog in tudi sam ugotovi, da je tam veliko varneje kot v Washingtonu. Lokalni poslovneži zatrjujejo, da je zid popolna neumnost, ki bo škodovala čezmejni trgovini in blaginji.

Varnostniki in vojaki ob meji so Trumpu pokazali mamila, orožje in denar, zaplenjen kriminalcem pri poskusu prehoda meje. FOTO: AP

Javni uslužbenci protestirajo, 800.000 ljudi ostalo brez mesečne plače Medtem ko je bil Trump ob meji z Mehiko, so pred Belo hišo potekale demonstracije več sto javnih uslužbencev, ki so zahtevali denar za plače. Od petka naprej jih bo 800.000 brez mesečne plače in se bodo morali znajti. Vodstvo obalne straže, ki je prav tako brez denarja, je zaposlenim, ki rešujejo življenja, poslalo dopis, naj se znajdejo na primer z garažnimi prodajami ali kakšno dodatno zaposlitvijo. Sindikat agentov FBI je opozoril, da jim zmanjkuje denarja za normalno delovanje. Agenti FBI so v dodatnih težavah, saj bodo v primeru neplačila računov dobili madež v kartoteki, kar jim bo potem onemogočilo zaposlitev pri FBI. Demonstracije so izbruhnile tudi po drugih mestih ZDA in se bodo ob nadaljevanju spora le še krepile. Na prisilnem dopustu brez plače je namreč 400.000 ljudi, ki imajo na voljo precej prostega časa, prav toliko jih mora delati brez plače. Brez denarja je že od 22. decembra devet od 15 ministrstev oziroma agencij na kabinetni ravni, med njimi ministrstvo za trgovino, finance, domovinsko varnost, kmetijstvo, zdravstvo, pravosodje, zunanje zadeve, transport, notranje zadeve, domovinsko varnost in druga, ki skupaj z agencijami, kot je Nasa zaposlujejo četrtino javnih uslužbencev. V primeru, da bo spor dolgotrajen, grozijo resne posledice. Skoraj 40 milijonov revnih bo ostalo brez bonov za hrano, milijoni ne bodo dobili vračila davka, sodni sistem bo dihal na škrge, ne bo inšpekcij zdravil in hrane, nova podjetja ne bodo mogla na borzo, ne bo denarja za pomoč po naravnih nesrečah in podobno.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trumpa označila za ihtavega otročaja. FOTO: AP